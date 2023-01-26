Новая атака морозов: Украину ждет сильнейшая непогода

Зима на время посетила нашу страну. Ночью -3 -7 градусов, на востоке и северо-востоке -6 -12 градусов.

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине будет еще холоднее. Как прогнозирует синоптик Наталья Диденко, в Украине стоит ждать 12-градусные морозы.

Диденко отмечает, что зима на время посетила нашу страну. Ночью -3 -7 градусов, на востоке и северо-востоке -6 -12 градусов.

В среду днем предполагается от 2 мороза до 3 тепла.

В Киеве будет сухо, ночью -4 -6 градусов, днем 0-2 градуса. Местами гололедица.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

27 января кое-где будет пролетать незначительный красивый снежок. Кто захочет наконец сделать зимнее фото – как раз пора, если не будет воздушных тревог. На дорогах гололедица.

"Сдвиг в сторону увеличения осадков из-за деятельности новой воздушной массы с атмосферными фронтами ориентировочно предусматривается в Украине с 30 января со следующего понедельника", - также отмечает синоптик.

Снегопады стоит ждать уже с 1 февраля, добавляют синоптики.

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Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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