Дикий мороз и снегопады: синоптики рассказали, когда Украину заметет

Погода в Украине в День Татьяны будет преимущественно без осадков, местами из-за облаков выглядывает солнце.
Как прогнозирует Укргидрометцентр, похожая погода удержится в ближайшие дни, однако потом придут осадки и морозы.
Дождь и мокрый снег к концу текущей недели прогнозируется в юго-западной части Украины. 25-26 января в большинстве областей ночью и утром местами туман.
Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 3-10 м/с.
Синоптики прогнозируют, что в ночные часы столбики термометров будут показывать от 1 до 8 градусов ниже нуля, в северо-восточных и восточных областях 5-10 градусов мороза.
25-26 января прогнозируется 9-15 градусов мороза.
В субботу, 28 января, в западной и южной части Украины ожидается снег. На остальной территории будет малооблачная сухая погода.
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