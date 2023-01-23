Украину атакует сильнейшая непогода: синоптики предупредили о вьюге и морозе

С период с 27 января по 3 февраля на всей территории Украины ожидаются сильные снегопады вместе с порывистым ветром.

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине 24 января будет неприятной и морозной. Синоптики прогнозируют местами туман.

В Укргидрометцентре отмечают, что дождей и снега ждать не стоит.

В Карпатах ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6 мороза, в северо-восточных и восточных областях местами 7-10 мороза, по крайней мере страны 0-2 тепла; днем от 1 мороза до 4° тепла, в Закарпатье и в Крыму 5-9 тепла.

Народный синоптик Станислав Щедрин отметил, что в Украину с 27 января начнет поступать ряд активных циклонов с юга и запада, что повлечет за собой резкое изменение погоды с сухой и безветренной на кардинально иную.

С период с 27 января по 3 февраля на всей территории Украины ожидаются сильные снегопады вместе с порывистым ветром.

"Во всей стране пройдут сильные снегопады, метели, возможны сугробы на дорогах, гололед, налипание мокрого снега, порывистый ветер, на юге дожди с переходом в мокрый снег. Но снеговой покров на долго не задержится", - написал синоптик.

Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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