В Украину ворвутся снегопады и шторм: синоптик назвал самых холодный день недели

Украину накроет дождь и снег, а температура упадет до -10 градусов.

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине, после аномально теплых градусов в январе, начнет немного меняться.

Как прогнозирует синоптик Игорь Кибальчич, погода в последнюю декаду января будет устойчивой.

Погода в Украине на неделю с 23 по 29 января

23 января ночная температура прогнозируется на уровне 4…+1, днем воздух прогреется до 0…+5.

В западных областях и Крыму стоит ожидать до +10.

Осадков не будет, а ветер - северо-восточный, 5-10 м/с, в Приазовье порывы до 15-20 м/с.

Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

24 января уже придут морозы. Ночью столбик термометра покажет -6, в Крыму, Одессе и на Закарпатье -1...+4.

Вторник, как и понедельник, останется без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

25 января существенных осадков не ожидается из-за повышенного давления, но могут быть туманы. Ночью температура воздуха составит -7...-2.

В Сумской и Харьковской областях -9. Днем будет наблюдаться до -2...+3, в южных областях +2...+7.

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26 января будет с дождем, местами туман, днем без осадков. Ночная температура - в пределах -9...-4, в Крыму около 0. Днем ожидается -1...+4, в Крыму и на юге Одесской области до +7 .

Погода в Украине на выходные

28 и 29 января циклонная деятельность с юга приведет к дождю и мокрому снегу в южных регионах, Крыму, Карпатах и Винницкой области. Температура ночью прогнозируется около -4...+1, днем -1...+4, в южных областях ночью +1...+6, днем +3...+8.

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Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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