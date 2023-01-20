Завалит снегом и ударит мороз: синоптики назвали дату резкого похолодания и новой неприятности

В Карпатах ночью прогнозируется значительный, а днем небольшой снег.

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине на этих выходных будет в некоторых регионах снежной. Как прогнозируют синоптики, ожидать морозов стоит уже к концу января.

По данным Укргидрометцентра в субботу, 21 января, в Украине будет облачно с прояснениями, в западных областях ожидается снег.

Так, в западных областях ночью будет умеренный, местами значительный мокрый снег и налипание мокрого снега. При этом на дорогах ожидается гололедица. Днем местами небольшие осадки. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от 0 до +5 градусов.

В Карпатах ночью прогнозируется значительный, а днем небольшой снег. Температура воздуха в течение суток будет в пределах -1 -6 градусов.

На остальной территории Украины без существенных осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться от +3 тепла до - 2, а днем +2 +7. В южной части страны температура воздуха поднимется до +6 +11 градусов. При этом в восточных областях ночью ожидается -1 -6 градусов, а днем около 0.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Из-за осадков на дорогах будет гололед.

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В воскресенье во всех регионах Украины будет немного прохладнее, чем в субботу. На западе страны, а также в Луганской, Донецкой, Сумской, Ровенской и Харьковской областях температура воздуха составит около 0 днем и до -2…-4 ночью.

На юге воздух прогреется до +6…+7 (в Крыму - до +11), в остальных регионах — до +4…+5.

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На большей части территории будет облачно, без осадков. Небольшие дожди со снегом ожидаются только на Волыни, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, а также в Черновицкой и Хмельницкой областях.

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Новая неделя начнется без осадков. Как прогнозирует ресурс Sinoptik.ua, по всей территории Украины будет облачно с прояснениями. Днем в большинстве областей температура воздуха будет около 0.

Похолодание в Украине

Начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня отметила, что незначительное похолодание в Украине ожидается в ближайшие дни. Но сильные морозы до конца января не прогнозируются.

"Начиная с завтра ожидается постепенное понижение температуры. На следующие выходные это будут преимущественно минусы. Днем небольшой плюс или около нуля, ночью от 2 до 7 градусов мороза, на Востоке до 10 градусов мороза", - сказала синоптик, передает РБК-Украина.

Что касается значительных морозов, то, по предварительным расчетам Укргридрометцентра, в ближайшие десять дней их "пока не видно", сказала Голеня, отметив, что прогноз может измениться в ту или иную сторону.

Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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