В Украине ударит невероятная жара и налетит мощнейший ураган: синоптики назвали дату

В северо-восточных, большинства центральных и южных областей порывы 15-20 м/с.

Погода, погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине на Крещение 19 января ожидается дождливой с мокрым снегом на части территории.

Как сообщают синоптики, Украину накроет сильный ветер.

Синоптики просят украинцев быть внимательными и осторожными.

В западных и Житомирской областях умеренный дождь, местами с мокрым снегом, в Карпатском регионе осадки, ночью в восточных и Сумской областях небольшой дождь и мокрый снег; на остальной территории без существенных осадков.

"19 января в северо-восточных, большинства центральных и южных областей порывы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Синоптики предупреждают, что подобные погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Температура в западных и восточных областях ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 3-8° тепла; на остальной территории ночью 2-7° тепла, днем 6-11°, на юге страны 12-17°.

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Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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