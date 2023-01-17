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Украину скует сильнейший гололед: синоптики шокировали прогнозом

17 января 2023, 17:10
На востоке ночью ожидается гололедица. Ветер, преимущественно, южный, 7-12 м/с.
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Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине в ближайшие дни будет дождливой и морозной. Как прогнозируют синоптики, 18 января, в большинстве регионов нашей страны будет облачно.

В Укргидрометцентре отмечают, что погода продолжит "портиться", однако "крещенских морозов" ждать не стоит.

Практически на всей территории Украины, кроме центральных областей, ожидаются дожди.

На Закарпатье при этом прогнозируют сильный дождь, в горах - дождь с мокрым снегом.

На востоке ночью ожидается гололедица. Ветер, преимущественно, южный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью в среднем будет колебаться от +1 до +6 тепла, в южной части даже до +9.

Днем столбики термометров покажут от +7 до +12 тепла, на юге Одесской области и в Крыму +13...+18. В восточных областях ночью от +2 до -3 градусов мороза, днем +2...+7 тепла.

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погода

Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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