Украину накроет сверхсильный шторм: синоптики предупредили о "дикой" непогоде

Мокрый снег в Украине будет идти избирательно, в зависимости от температуры воздуха.

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине в ближайшие дни будет очень контрастной. Как прогнозируют синоптики, 17 января будет сильный ветер с порывами до 15-22 метров в секунду, южного и юго-восточного направлений.

Синоптик Наталка Диденко отмечает, что местами пройдут дожди, преимущественно на западе и севере, а также в южной части Украины.

В восточных областях и в центре, скорее всего, будет наблюдаться густая облачность или туманы.

Мокрый снег будет идти избирательно, в зависимости от температуры воздуха.

Температура воздуха в течение дня составит +4…+8 градусов, на юге +7…+12, в Крыму до +15 градусов.

На северо-востоке и востоке Украины ночью -4 градусов, днем 0...+3 градуса.

В Киеве 17 января ожидается влажная погода с периодическим дождем и сильным южным ветром. Ночью в столице +1...+3 градуса, днем от +4 до +6 градусов.

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"В ближайшие дни, с 18 по 20 января, в стране еще будет теплая погода, а вот к концу недели станет холоднее. Колебания температуры воздуха будут пестрыми, со значительными контрастами по регионам", - говорит синоптик.

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Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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