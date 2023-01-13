Украину атакует рекордная жара: синоптик назвала дату резкого потепления

Погода в Украине резко изменится. Как прогнозируют синоптики, сильных морозов на Крещение не предвидится.
Температура воздуха в стране 18-19 января будет колебаться от +7 до +11, а на крайнем юге вплоть до +15 градусов.
Синоптик Наталья Диденко отмечает, что 14 января, в большинстве областей Украины будет преобладать сравнительно теплая погода.
В течение дня температура воздуха будет составлять 0...+3 градуса, в западных регионах страны и в Крыму +3...+8 градусов, на северо-востоке (Сумщина, Харьковщина, Луганщина, Полтавщина) от 2 мороза до 1 тепла.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Ветер юго-западный, на востоке – восточный, умеренный.
На западе завтра дождь, в Карпатах - дождь с мокрым снегом. Также существует малая вероятность того, что в восточных областях днем и вечером будет снег, но "ничего серьезного", - успокоила синоптик, добавив, что в большинстве областей Украины осадков не предполагается.
В Киеве 14 января без дождя и снега. Ночью до -1...-4 градусов, днем в столице около нуля.
"В дальнейшем будет продолжаться потепление до +7...+10 градусов, пик которого будет приходиться на 18-19 января", - отметила синоптик.
Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.
Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.
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