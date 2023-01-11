Синоптик удивила прогнозом для Украины: что ждет всю страну

В Карпатах стоит ждать снегопада, а на юге и в Одессе пройдут сильные дожди.

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Погода в Украине продолжит удивлять нестабильностью. Как сообщают синоптики, в некоторых областях будут держаться ощутимые морозы, а уже в четверг, 12 января, термометры покажут плюсовую температуру на значительной территории страны.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что с 12 января в Украине постепенно будет теплеть на время, несмотря на то, что ветер еще будет порывистым, однако не штормовым и постепенно угомониться.

"Атлантика ласково наступает - будет вытеснять морозы за поребрик", — подчеркнула синоптик.

Осадков не предполагается в большинстве областей Украины, однако в Карпатах может выпасть мокрый снег, а на юге Одесщины - дождь.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

В то же время, погода будет даже солнечной.

Температура воздуха будет колебаться от -3 до +3°C, при этом на левобережной Украине ночью еще будет морозно.

В столице ближайшая ночь будет еще морозной с температурой воздуха -6-8°C, однако днем термометры покажут около 1 градуса мороза. При этом осадков не ожидается.

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Ранее синоптик Станислав Щедрин прогнозировал, что погода в Украине в январе 2023 года удивит аномально теплыми как для зимы температурами воздуха. Погодные условия будут похожими на такие, какие бывают в начале апреля.

Морозы окутают всю страну на ближайшую неделю. Уже с 14 января ожидается потепление.

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