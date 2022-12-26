"Весна" ворвется в Украину: синоптик удивил прогнозом погоды на январь 2023 года

Новый 2023 год встретит украинцев аномально теплой погодой.

Погода в Украине в начале января 2023 года будет аномально теплой/ ua.depositphotos.com, pixabay

Погода в Украине в январе 2023 года удивит аномально теплыми как для зимы температурами воздуха. Погодные условия будут похожими на такие, какие бывают в начале апреля.

Об этом рассказал синоптик Станислав Щедрин, пишет ТСН.uа. Он отмечает, что теплые воздушные массы из Сахары и Атлантического океана смогут вытеснить холодный антарктический воздух с большей части Европы.

"Таким образом, по всей Украине где-то до 14-17 января будет преобладать относительно сильно теплая погода во всех регионах. Температурный режим в основном будет колебаться в пределах от 0 +5 в ночной период, и до +7+10 градусов днем, на юге Украины до +13+16", – отмечает он.

В то же время, по его словам, ожидается много дождей. Ночью они кое-где будут с мокрым снегом.

Однако уже во второй половине января погода резко изменится и станет более зимней. Придут сильные снегопады и похолодание.

Раньше синоптик Игорь Кибальчич прогнозировал, что погода в Украине в последнюю неделю перед Новым годом будет аномальной. Следует ожидать аномально теплый период как для этого времени года и дефицит снежного покрова. Периодически будут отмечаться осадки в виде дождя, мороси и мокрого снега.

Синоптик Виталий Постригань предупредил, что погода в Украине накануне Нового года порадует аномальным теплом, а температурный фон будет выше климатической нормы на 3-5 градусов. Синоптик прогнозирует, что тепло, вызванное атлантической депрессией, задержится надолго.

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