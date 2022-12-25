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Ворвется "весна" с +16º: украинцев удивили аномальным прогнозом на Крещение

25 декабря 2022, 03:50
По всей Украине в середине января будет преобладать относительно теплая погода.
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/ 1zoom.ru

Погода в Украине в январе может удивить неожиданным потеплением. Прогнозируются аномальные весенние градусы, рассказал синоптик Станислав Щедрин.

"В большую часть Европы будут поступать теплые воздушные массы из Сахары и Атлантического океана, которые могут вытеснить холодный антарктический воздух с большей части Европейского континента", — рассказал он ТСН.

Синоптик не исключил, что по всей Украине где-то до 14-17 января будет преобладать относительно теплая погода.

Он не исключил, что температурный режим преимущественно будет колебаться в пределах от 0+5 в ночной период и до +7+10 градусов днем, на юге Украины до +13+16.

Кто такой Станислав Щедрин

Стас Щедрин – украинский народный синоптик из Кропивницкого. Дает долгосрочные и краткосрочные прогнозы погоды в Украине. Сотрудничает с рядом ведущих общенациональных изданий.

При этом ожидается и много дождей, ночью кое-где с мокрым снегом, говорит народный синоптик.

Во второй половине января зима наконец-то вступит в свои права, и принесет снегопады и значительное похолодание, добавил Щедрин.

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Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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