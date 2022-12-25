glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Украину накроет резкое похолодание: синоптики назвали дату прихода мощных морозов

25 декабря 2022, 17:23
Зима вернется в Украину лишь во второй декаде января и задержится примерно на неделю.
погода, погода в украине
Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине с 27 декабря будет неприятной. Хоть дожди и снегопады покинут нашу страну, придут морозы и похолодание.

Как прогнозируют синоптики, с 28 по 29 декабря на территории страны будет сухая погода без ветра, выглянет солнце, так что можно спокойно выходить на улицу, не боясь промокнуть и простудиться.

Однако все равно следует одеваться теплее, так как температура воздуха понизится на несколько градусов.

В западных областях Украины прогнозируется 28 декабря +2...+4 градуса тепла, а в северных регионах и в Киеве будет -1...+1.

При этом 29 декабря станет чуть теплее на один-два градуса. Ветер будет двигаться со скоростью 3-8 метров в секунду.

Погода на 26 декабря

В понедельник, 26 декабря, синоптики обещают дождь и мокрый снег в западных областях, на остальной территории страны - без существенных осадков. Температура воздуха ожидается от -2 до +3 градусов ночью, днем - от 0 до +5 градусов, а в южных регионах - до +8 градусов.

Читайте такжеПриметы на 26 декабря: все важные традиции и запреты в опасный день декабря, которые нельзя нарушать

Похолодание в Украине

По данным Wisemeteo, зима вернется в Украину лишь во второй декаде января и задержится примерно на неделю.

Температура воздуха начнет снижаться 9 января. Например, в Киеве в период с 9 по 16 января столбики термометров ночью опустятся в районе -7...-14 градусов, днем - от 0 до -7 градусов.

В Харькове будет еще холоднее. Здесь в указанный период в отдельные дни ночью возможно похолодание до -16...-20 градусов, днем от -3 до -12 градусов. Снегопады на Харьковщине возможны 9, 14 и 15 числа. Тем временем в западной части страны существенного похолодания не прогнозируется. Например, во Львове во второй декаде января морозы прогнозируются только ночью - от -1 до -8 градусов.

карта погоды

Читайте также:

погода синоптик прогноз погоды Погода в Украине
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:23

Украину накроет резкое похолодание: синоптики назвали дату прихода мощных морозов

17:11

Россия согнала свои войска на Донбасс и намерена наступать на Лиманском направлении – ВСУВидео

17:07

Деньги липнут магнитом: названы три женских имени, которые несут огромный успех и богатство

16:17

Приметы на 26 декабря: все важные традиции и запреты в опасный день декабря, которые нельзя нарушатьВидео

16:13

Война закончится осенью или к концу 2023-го, Украина выйдет к границам 1991-го года – РустамзадеВидео

Реклама
15:59

"Совсем страх потеряла": Вайкуле обратилась к россиянам, они в истерикеВидео

15:49

"Очень рискованный период": астролог назвал дату ракетной атаки по Украине до Нового годаВидео

15:11

Выклянчил дроны: стало известно, как именно Путин смог подкупить ИранВидео

14:39

"Мы готовы договариваться со всеми": Путин резко заговорил о готовности к переговорамВидео

14:36

"Россия не хочет переговоров, дело идет к трибуналу": Подоляк разнес Путина и его пропагандуВидео

14:25

Божественный торт на Новый год за 30 минут: уникальный рецепт Медовика с 1 секретным ингредиентомВидео

13:44

Войска РФ потеряли в Бахмуте тысячи солдат, но по-прежнему стремятся взять весь Донбасс – ГайдайВидео

13:30

Сало в рассоле: невероятный рецепт – как вкусно засолить салоВидео

13:26

Вместо Лады - прицеп дров: семью оккупанта отблагодарили за смерть сына в Украине

13:20

Швалев уехал в пакете: ВСУ ликвидировали начальника российских разведчиковВидео

13:00

Гороскоп на завтра 26 декабря 2022: Тельцам – куча дел, Львам – изменения, а Рыбам - новости

12:51

Путин в истерике обвинил Запад в "растаскивании России" и цинично объяснил нападение на УкраинуВидео

12:42

Скабеева на "Голубом огоньке" опозорилась на всю Россию

12:08

4 верных способа понять, что собака вас обожает

11:49

Результаты визита Зеленского в США уже есть, мы будем просить больше ЗРК Patriot – посолВидео

Реклама
11:21

РФ перебрасывает мобилизованных и технику: Подоляк о возможном вторжении со стороны БеларусиВидео

11:01

"Они готовятся к новому удару": Арестович рассказал, сколько ракет осталось у РоссииВидео

10:53

Поздравления с днем рождения в прозе – душевные строки своими словами для мужчин и женщин

10:32

Пожар в военкомате в Саратовской области: поджигателем оказался бывший депутат - СМИВидео

09:57

Распухший Басков впервые высказался о своем состоянии

09:10

День ангела в январе 2023: когда праздновать именины мужчинам и женщинам

09:02

Еще и медаль дали: в Украине ликвидировали вагнеровца-рецидивиста с десятилетним криминальным стажем

09:00

Гороскоп на сегодня 25 декабря: день трудностей в любви и ссор в семьеВидео

08:34

"Бавовна" в Курске: в Сети сообщили о мощных взрывах в районе аэродромаВидео

08:30

Поздравления с Новым годом 2023 коллегам: яркие и прикольные пожеланияВидео

08:27

Путин не отдаст приказ о выводе войск с Украины - социологВидео

08:25

О чем не скажет Путин россиянам 31 декабрямнение

07:40

У "вагнеровцев" огромные потери, а наступление РФ под Бахмутом выдохлось - ISWВидео

06:20

У Путина рожа все больше и больше на Чикатило смахиваетмнение

05:40

Больше никогда не будете покупать в магазине: 2 простейших и вкусных рецепта домашнего майонезаВидео

05:00

"На фронте будет "мясорубка" с большими жертвами": астролог дал прогноз на первую половину 2023 годаВидео

04:30

В Германии прогнозируют большое наступление РФ на Украину в апреле: СМИ рассказали о двух сценарияхВидео

03:50

Ворвется "весна" с +16º: украинцев удивили аномальным прогнозом на КрещениеВидео

03:20

Как быстро засолить кусочки рыбы: идеальный рецепт к Новому году умопомрачительной закуски за 1 часВидео

03:03

Как сохранить зрение во время работы или учебы в темноте: 8 советов врачей

Реклама
02:51

С юбилеем 30 лет девушке – поздравления от всего сердца, стильные открытки и картинки

02:19

Ретроградный Меркурий с 29 декабря по 18 января: что можно и категорически нельзя делатьВидео

01:35

Военный эксперт пояснил, почему русские пропагандисты наслаждаются блэкаутом в Украине

00:51

Приметы на 25 декабря: 3 самых строгих запрета, которые нельзя нарушать никому в большой праздникВидео

00:12

Католическое Рождество 2022: как положено праздноватьВидео

24 декабря, суббота
23:41

Запад боится распада России после того, как она проиграет в войне против Украины - КаспаровВидео

23:37

"Индейцы – это русские": пропагандисты в РФ придумали еще один способ обвинить СШАВидео

22:49

Украина получит от Германии 26 военных грузовиков Rheinmetall HX 8x8: чем они известныВидео

22:40

Не только Иран: Свитан рассказал, кто готов поставлять России вооружение для ударов по УкраинеВидео

21:57

Как Гитлер в 1943-м: Путин уже проиграл войну, но еще будет создавать хаос – вице-президент Еврокомиссии

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода зима
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023Закуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять