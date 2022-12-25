Украину накроет резкое похолодание: синоптики назвали дату прихода мощных морозов

Зима вернется в Украину лишь во второй декаде января и задержится примерно на неделю.

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине с 27 декабря будет неприятной. Хоть дожди и снегопады покинут нашу страну, придут морозы и похолодание.

Как прогнозируют синоптики, с 28 по 29 декабря на территории страны будет сухая погода без ветра, выглянет солнце, так что можно спокойно выходить на улицу, не боясь промокнуть и простудиться.

Однако все равно следует одеваться теплее, так как температура воздуха понизится на несколько градусов.

В западных областях Украины прогнозируется 28 декабря +2...+4 градуса тепла, а в северных регионах и в Киеве будет -1...+1.

При этом 29 декабря станет чуть теплее на один-два градуса. Ветер будет двигаться со скоростью 3-8 метров в секунду.

Погода на 26 декабря

В понедельник, 26 декабря, синоптики обещают дождь и мокрый снег в западных областях, на остальной территории страны - без существенных осадков. Температура воздуха ожидается от -2 до +3 градусов ночью, днем - от 0 до +5 градусов, а в южных регионах - до +8 градусов.

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Похолодание в Украине

По данным Wisemeteo, зима вернется в Украину лишь во второй декаде января и задержится примерно на неделю.

Температура воздуха начнет снижаться 9 января. Например, в Киеве в период с 9 по 16 января столбики термометров ночью опустятся в районе -7...-14 градусов, днем - от 0 до -7 градусов.

В Харькове будет еще холоднее. Здесь в указанный период в отдельные дни ночью возможно похолодание до -16...-20 градусов, днем от -3 до -12 градусов. Снегопады на Харьковщине возможны 9, 14 и 15 числа. Тем временем в западной части страны существенного похолодания не прогнозируется. Например, во Львове во второй декаде января морозы прогнозируются только ночью - от -1 до -8 градусов.

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