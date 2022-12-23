Украину зальет дождями и ударит магнитная буря на выходных: синоптики назвали дату снегопада

На Рождество, 25 декабря, многие регионы страны будет заливать дождем с мокрым снегом.

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине в ближайшие дни будет очень неприятной. На католическое Рождество страну будет заливать дождем, в некоторых регионах будет мокрый снег.

По данным Sinoptik.ua, 24 декабря установится плюсовая температура. На юге, в Черновицкой, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской и Днепропетровской областях воздух прогреется до +5…+7, на севере, в центре и Луганской области — до +2…+4.

В остальных регионах ожидается около +3…+5. В канун Рождества термометры покажут около, в западных областях и на Волыни - до +4.

Во всех областях страны будет облачно с прояснениями, местами пройдут дожди.

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На Рождество, 25 декабря, многие регионы страны будет заливать дождем с мокрым снегом.

До 8 градусов тепла будет в Херсонской, Черновицкой, Запорожской, Николаевской и Одесской областях.

Холоднее всего в Киевской, Сумской, Черниговской, Житомирской, Луганской, Черкасской и Кировоградской областях.

Магнитные бури 25 декабря

Днем 25 декабря будет небольшая магнитная буря, которая может неприятно отразиться на здоровье. Продлится магнитная буря до 26 декабря.

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Снегопады в Украине

По прогнозу синоптиков, до Нового года в Украине продержится более теплая погода без сильных осадков в виде снега. Морозы и снегопады возможны только к середине января.

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