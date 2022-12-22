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Снежные сугробы и сильные морозы: синоптики рассказали, какой будет Новый год в Украине

22 декабря 2022, 16:23
Погода на Новый год и следующие 2 недели будет плюсовой, а морозы ударят в январе.
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Погода на Новый год в Украине / pixabay

Погода в Украине в 2023 году на Новый год будет без сильных морозов, снегопада и сугробов. Как отмечают синоптики, прогноз с 30-градусными морозами на Новый год, который распространили некоторые синоптики, не соответствует действительности.

Как сообщает синоптик, Наталья Диденко, погоду на Новый год 2023 вряд ли можно будет назвать по-настоящему зимней.

"По предварительным прогнозам, в Украине первое января 2023 будет без осадков и теплым. И новогодняя ночь, и первый день Нового года обещают быть с "плюсами", - рассказала она.

Народный синоптик Станислав Щедрин прогнозирует, что следующие 2 недели по всей стране предполагается преимущественно не холодная погода.

"То есть 2-3 дня будет держаться теплая и влажная, а следующие 2-3 дня прохладная и морозная погода, возможно, со снегопадами", – сообщил синоптик.

Синоптики отмечают, что в большинстве регионов Украины снежных сугробов и сильного мороза ждать не стоит.

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погода, карта погоды

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