Украину атакует резкое потепление: синоптики озвучили невероятный прогноз

Максимальная температура почти во всех регионах составит +1 +4 градуса, а на юге - +4 +8 градусов.

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни будет невероятно теплой. Как прогнозируют синоптики 21 декабря в большинстве областей столбики термометров поднимутся до плюсовых показателей.

Синоптик Наталья Диденко отмечает, что почти по всей территории Украины будет доминировать сухая погода, только в Харьковской, Сумской, Черниговской и Полтавской области есть вероятность небольшого мокрого снега.

При этом максимальная температура почти во всех регионах составит +1 +4 градуса, а на юге - +4 +8 градусов.

В то же время ночью возможны незначительные "минусы", а ветер ожидается юго-западный.

Синоптик также предупредила об гололедице на дорогах.

В Киеве в среду будет облачно, сыро, но существенных осадков не предполагается. Температура воздуха в столице ночью будет составлять -1-3 градуса, а днем потеплеет до 0 +2 градусов. На дорогах также будет гололедица.

Погода в Украине в декабре 2022

Синоптики поделились прогнозом на последний месяц 2022 года. В Укргидрометцентре предполагают, что средняя температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах -3...+2 градусов для западных областей, а также Житомирщины, Киевщины и Винницкой области. Это на 1 – 1,5 градуса выше нормы. В других регионах температура воздуха в декабре будет близка к норме.

Украинцам беспокоиться не стоит - мощных снегопадом и никаких аномалий в этом году не будет.

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