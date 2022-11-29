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Декабрь порадует украинцев погодой: синоптики рассказали, ждать ли минусов и снега

29 ноября 2022, 09:42

Погода в Украине до конца года не принесет никаких аномалий. Синоптики составили подробный прогноз.

Погода, снег, мороз
Декабрь порадует украинцев погодой в декабре / УНИАН

Погода в Украине в декабре будет не слишком холодной. Синоптики поделились прогнозом на последний месяц 2022 года.

В Укргидрометцентре предполагают, что средняя температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах -3...+2 градусов Для западных областей, а также Житомирщины, Киевщины и Винницкой области это на 1 – 1,5 градуса выше нормы. В других регионах такая температура воздуха будет близка к норме.

Украинцам беспокоиться не стоит - мощных снегопадом и никаких аномалий в этом году не будет.

Ресурс Wisemeteo прогнозирует очень мало снега в Украине. В южных областях будет по-осеннему тепло. Там температура воздуха будет прогреваться до +10 градусов, местами даже до +13 градусов.

В некоторых регионах в декабре будет больше дождя, чем снега. Хотя какие-нибудь снегопады возможны только на северо-востоке Украины.

Ранее синоптик Станислав Щедрин прогнозировал, что погода в Украине зимой в сезоне 2022/2023 удивит аномалией. По его словам, этой зимой погода будет подобна прошлогодней.

"Зима не должна быть слишком холодной, сильных морозов не будет, как в прошлую и позапрошлую зиму", — сказал он.

Также сообщалось, что в Карпатах уже намело более полуметра снега, а на высокогорье зафиксировали 4 градуса мороза. Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

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Автор: Сергей Кущ
прогноз погоды Погода в Украине
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