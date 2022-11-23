Врежет лютый холод: синоптик предупредил об аномалии и назвал сроки дубака

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Погода в Украине зимой в сезоне 2022/2023 удивит аномалией, рассказал народный синоптик Станислав Щедрин.

По его прогнозу, этой зимой будет подобна прошлогодней. Своим мнением синоптик поделился в эфире Суспильного.

"Зима не должна быть слишком холодной, сильных морозов не будет, как в прошлую и позапрошлую зиму", — говорит он.

В то же время собеседник предупредил о том, что в Украине холодными будут конец января и февраль 2023 года.

"Декабрь фактически весь будет теплый. Будут дожди, влажный снег и слабый мороз. На рождественско-новогодние святая погода будет такой же, как и в прошлом году - без больших морозов, малоснежная, в основном тепла, с дождями", — добавил Щедрин.

Прогноз погоды до января / gismeteo.com

Кто такой Станислав Щедрин Стас Щедрин – украинский народный синоптик из Кропивницкого. Дает долгосрочные и краткосрочные прогнозы погоды в Украине. Сотрудничает с рядом ведущих общенациональных изданий.

Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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