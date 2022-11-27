До -8 ночью и до -3 днем: синоптик назвала дату сильного похолодания в Украине

В Украину идут морозы до -8 / УНИАН

Погода в Украине в ближайшее время будет со снегом и дождем, а под конец недели начнутся морозы.

Интенсивные осадки маловероятны, прогнозирует в своем Telegram синоптик Наталья Диденко.

"Большая вероятность осадков - на севере, в центральных областях и в южной части Украины. На западе и востоке атмосфера ограничится просто облачностью и туманами", - отметила синоптик.

В восточных областях Украины ожидаются порывы восточного и юго-восточного ветра до 12-15 метров в секунду - это будет снижать по ощущениям температуру воздуха.

"Там, где будет выпадать мокрый снег - налипание мокрого снега и гололедица... Температура воздуха будет колебаться около 2 мороза - 2 тепла в западных и северных областях. Холоднее всего", — прогнозирует Диденко.

По словам синоптика, в центре и на востоке ожидается +1...+5°С. В южной части +3...+ 7°С, в Крыму до +10...+12°С.

Погода в Киеве

В Киеве 28-го ноября будет выпадать небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ночью и утром туман.

Также Диденко прогнозирует дальнейшее похолодание в Украине до -8°С. Оно ожидается во второй половине грядущей недели.

"Похолодание до небольших морозов (ночных -3...-8°С, дневных -1...-4°С) вероятно со второй половины грядущей недели", - сообщила синоптик.

Ранее синоптик Станислав Щедрин прогнозировал, что погода в Украине зимой в сезоне 2022/2023 удивит аномалией. По его словам, этой зимой погода будет подобна прошлогодней.

"Зима не должна быть слишком холодной, сильных морозов не будет, как в прошлую и позапрошлую зиму", — сказал он.

Также сообщалось, что в Карпатах уже намело более полуметра снега, а на высокогорье зафиксировали 4 градуса мороза. Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

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