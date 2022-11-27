До -8 ночью и до -3 днем: синоптик назвала дату сильного похолодания в Украине

Погода в Украине не сильно будет радовать в ближайшую неделю.
Погода в Украине в ближайшее время будет со снегом и дождем, а под конец недели начнутся морозы.
Интенсивные осадки маловероятны, прогнозирует в своем Telegram синоптик Наталья Диденко.
"Большая вероятность осадков - на севере, в центральных областях и в южной части Украины. На западе и востоке атмосфера ограничится просто облачностью и туманами", - отметила синоптик.
В восточных областях Украины ожидаются порывы восточного и юго-восточного ветра до 12-15 метров в секунду - это будет снижать по ощущениям температуру воздуха.
"Там, где будет выпадать мокрый снег - налипание мокрого снега и гололедица... Температура воздуха будет колебаться около 2 мороза - 2 тепла в западных и северных областях. Холоднее всего", — прогнозирует Диденко.
По словам синоптика, в центре и на востоке ожидается +1...+5°С. В южной части +3...+ 7°С, в Крыму до +10...+12°С.
Погода в Киеве
В Киеве 28-го ноября будет выпадать небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ночью и утром туман.
Также Диденко прогнозирует дальнейшее похолодание в Украине до -8°С. Оно ожидается во второй половине грядущей недели.
"Похолодание до небольших морозов (ночных -3...-8°С, дневных -1...-4°С) вероятно со второй половины грядущей недели", - сообщила синоптик.
Ранее синоптик Станислав Щедрин прогнозировал, что погода в Украине зимой в сезоне 2022/2023 удивит аномалией. По его словам, этой зимой погода будет подобна прошлогодней.
"Зима не должна быть слишком холодной, сильных морозов не будет, как в прошлую и позапрошлую зиму", — сказал он.
Также сообщалось, что в Карпатах уже намело более полуметра снега, а на высокогорье зафиксировали 4 градуса мороза. Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.
Читайте также:
- Врежет лютый холод: синоптик предупредил об аномалии и назвал сроки дубака
- Украину накроет сильнейший снежный шторм: синоптики предупредили об атаке "ледяной бури"
- Украина превратится в каток: синоптики предупредили о сильнейших ливнях и морозе