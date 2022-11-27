Резкое похолодание до - 10º: украинцам дали ледяной прогноз и назвали сроки

В последние дни ноября сильно похолодает с приходом морозной арктической воздушной массы.
В Украине погоду определяет влияние морозной арктической воздушной массы, рассказал кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич.
При этом в ближайшие дни ожидаются дожди, а на северных и западных областях - мокрый снег, может даже быть гололедица на дорогах, рассказал он в комментарии Телеграфу.
Синоптик предупредил, что в последние дни ноября сильно похолодает с приходом морозной арктической воздушной массы. По всей украинской территории с 29-30 ноября ночью будет похолодание до -8 градусов мороза, а днем -2…+3 градусов.
Кибальчич добавил, что в первые дни декабря будет так же холодно, но без осадков. Ночью ожидается -5…-10 °С, а в дневное время суток -1…-6 °С.
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Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.
Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.
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