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Резкое похолодание до - 10º: украинцам дали ледяной прогноз и назвали сроки

27 ноября 2022, 03:30

В последние дни ноября сильно похолодает с приходом морозной арктической воздушной массы.

температура, градусник
/ meteovesti.ru

В Украине погоду определяет влияние морозной арктической воздушной массы, рассказал кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич.

При этом в ближайшие дни ожидаются дожди, а на северных и западных областях - мокрый снег, может даже быть гололедица на дорогах, рассказал он в комментарии Телеграфу.

Синоптик предупредил, что в последние дни ноября сильно похолодает с приходом морозной арктической воздушной массы. По всей украинской территории с 29-30 ноября ночью будет похолодание до -8 градусов мороза, а днем -2…+3 градусов.

Кибальчич добавил, что в первые дни декабря будет так же холодно, но без осадков. Ночью ожидается -5…-10 °С, а в дневное время суток -1…-6 °С.

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Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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