На Рождество в Украину ворвется неожиданная погода: синоптик удивил новым прогнозом

Украину ждет потрясающе теплая погода 25 декабря на Рождество.

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине накануне Рождества будет невероятно теплая. Как прогнозируют синоптики, ночью столбик термометра будет показывать минимальное значение -1 градус, а максимальное -4 градуса.

В дневное время суток воздух прогреется до +3 +8 градусов.

По словам кандидата географических наук и синоптики Игоря Кибальчича, погода в Украине на Рождество 25 декабря будет не совсем зимняя.

"На выходные, 24-25 декабря, ожидается влажная и теплая погода на всей территории Украины. Пройдут небольшие, иногда умеренные дожди. Вероятные туманы. Ветер удержится в западной части, 5 – 10 м/с. В ночное время температура воздуха будет составлять -1…+4 градусов, днем ​​воздух прогреется до +3…+8 градусов, на юге до +10 градусов", - сказано в его статье на Meteoprog.

В Киеве 24 декабря ожидается мокрый снег с дождем. Ночью +3 +4 градуса, днем прогреется до +7 градусов.

Рождество в Киеве также будет с осадками - будет идти мокрый снег с дождем. Ночью около +4 градусов, днем до +6 градусов.

Зима на востоке вернется только после 27 декабря - температура снова опустится до 0 -3 градусов и начнет засыпать снегом.

На севере похолодание до -6 градусов ночью вернется с 27 декабря. И синоптики прогнозируют сильный снег.

В западных областях ожидается также штормовой ветер - до 16-19 м/с.

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Погода в Украине в декабре 2022

Синоптики поделились прогнозом на последний месяц 2022 года. В Укргидрометцентре предполагают, что средняя температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах -3...+2 градусов для западных областей, а также Житомирщины, Киевщины и Винницкой области. Это на 1 – 1,5 градуса выше нормы. В других регионах температура воздуха в декабре будет близка к норме.

Украинцам беспокоиться не стоит - мощных снегопадом и никаких аномалий в этом году не будет.

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