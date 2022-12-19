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Атака нового похолодания: синоптики предупредили о резкой смене погоды в Украине

19 декабря 2022, 17:50
В середине недели в Украину ворвется небольшой снег, мокрый снег, местами дождь.
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Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине 20 декабря будет зимней. Синоптики прогнозируют местами осадки - мокрый снег, который будет постепенно переходить в дождь.

"Если ночью еще температура воздуха ожидается низкой, -5 -12 градусов, в Луганской, Сумской, Харьковской и Черниговской, то уже завтра днем потеплеет. В течение вторника — до оттепели, небольших "плюсов". Подтаивать будет снег и лед", — отметила синоптик Наталья Диденко.

На севере, западе и Винницкой области мокрый снег будет постепенно переходить в дождь.

В Киеве будет облачно, мокрый снег с переходом в дождь, порывистый ветер.

В середине недели, 21 декабря будет небольшой снег, мокрый снег, местами дождь. В то же время в западных и южных регионах осадки не прогнозируются. Температура воздуха ночью -4 +1, днем -1 +4 градуса. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

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22 декабря будет преимущественно без осадков, лишь в северных и западных областях будет наблюдаться мокрый снег и дождь. Ночная температура воздуха –2 +3 градуса, днем от нуля до +8 градусов на юге. Ветер, как и в предыдущие дни, юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

В пятницу, 23 декабря, пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя в западных, северных и местами в центральных областях страны. В южной и восточной части без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7 - 12 м/с.

карта погоды

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Погода в Украине в декабре 2022

Синоптики поделились прогнозом на последний месяц 2022 года. В Укргидрометцентре предполагают, что средняя температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах -3...+2 градусов для западных областей, а также Житомирщины, Киевщины и Винницкой области. Это на 1 – 1,5 градуса выше нормы. В других регионах температура воздуха в декабре будет близка к норме.

Украинцам беспокоиться не стоит - мощных снегопадом и никаких аномалий в этом году не будет.

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