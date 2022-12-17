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В Украине ударит "дикий" мороз и ворвется шторм: синоптики назвали дату

17 декабря 2022, 15:41
В Украине 18 декабря местами будут наблюдаться порывы 15-20 метров в секунду.
Погода, погода в украине
Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине 18 декабря будет холодной. Как прогнозируют синоптики, с этого дня в страну придет похолодание.

Ночью в юго-восточной части страны синоптики обещают небольшой снег. В центральных областях прогнозируют дождь и понижение температуры.

Температура в западных, северных и Винницких областях будет колебаться от 2 до 7 градусов мороза, местами – до 10 градусов мороза.

В юго-восточной части ночью и днем воздух прогреется от 2 до 7 градусов тепла, в Крыму – 5-10 градусов тепла.

Отмечают, что дороги страны, кроме юга и юго-востока, покроет гололедица. Властвует северо-западный ветер, 7-12 метров в секунду. Местами будут наблюдаться порывы 15-20 метров в секунду.

По словам синоптика Натальи Диденко, 18 декабря в Украине начнется похолодание. Днем в западных областях температура опустится от -3 до -7 градусов, на севере будет 0-4 градуса мороза.

В центральных областях ожидается от 3 градусов тепла до 3 мороза, на востоке и юге будет еще теплее, но значительно меньше тепла – +3-10 градусов.

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Погода в Украине на 18 декабря

  • Ужгород – -5...-3
  • Львов – -7...-5
  • Ивано-Франковск – -7...-5
  • Тернополь – -7...-5
  • Черновцы – -7...-5
  • Хмельницкий – -6...-4
  • Луцк – -8...-6
  • Ровно – -8...-6
  • Житомир – -8...-6
  • Винница – -3...-1
  • Одесса – 0...+2
  • Николаев – -1...+1
  • Херсон – +4...+6
  • Симферополь – +7…+9
  • Кропивницкий – +5...+7
  • Черкассы – +8...+10
  • Чернигов – +2...+4
  • Сумы – -3...-1
  • Полтава – -1...+1
  • Днепр – +1...+3
  • Запорожье – +5...+7
  • Донецк – +10...+12
  • Луганск – +9...+11
  • Харьков – +2...+4
  • Киев – -4...-2
карта погоды

Погода в Украине в декабре 2022

Синоптики поделились прогнозом на последний месяц 2022 года. В Укргидрометцентре предполагают, что средняя температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах -3...+2 градусов для западных областей, а также Житомирщины, Киевщины и Винницкой области. Это на 1 – 1,5 градуса выше нормы. В других регионах температура воздуха в декабре будет близка к норме.

Украинцам беспокоиться не стоит - мощных снегопадом и никаких аномалий в этом году не будет.

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