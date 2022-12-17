В Украину идет резкое потепление до +18 градусов: синоптик рассказал о неожиданной аномалии

Днем 17 декабря теплее всего будет в южных областях, где столбики термометров поднимутся до +14...+18.

В Украину идет резкое потепление / УНИАН

Погода в Украине в субботу, 17 декабря, удивит неожиданным теплом. В некоторых регионах столбики термометров поднимутся до +18 градусов Цельсия. Об этом рассказал народный синоптик Станислав Щедрин в Facebook.

По прогнозам синоптика, днем 17 декабря теплее всего будет в южных областях, где столбики термометров поднимутся до +14...+18. В то же время насладиться "весной" не удастся, ведь обрушатся ливни, местами даже с грозами.

В центральных и восточных регионах также ожидается значительное потепление до +9...+13 и также с дождями. На Кировоградщине возможны грозы.

На остальной территории Украины ожидается прохладная влажная погода с дождями и мокрым снегом.

Также по всей стране ожидается порывистый ветер.

Щедрин предупредил, что уже в воскресенье, 18 декабря, в Украине резко похолодает.

В Украине могут исчезнуть зимы?

Ранее директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения.

"При сохранении таких тенденций на всем юге Украины, а также в части центральных областей, климат будет, как например сейчас в Греции. Сухие субтропики", - сказал синоптик.

В то же время завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова отметила, что зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять. "Зима никуда не денется. Мы не в Антарктиде живем", - заявила ученая.

Она подчеркнула, что смена времен года обусловлена не глобальными температурными показателями, а углом наклона земной оси и орбитальным положением Земли относительно Солнца.

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