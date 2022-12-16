Потепление будет недолгим: Украину накроет резкое похолодание - синоптик назвал сроки

Самым теплым днем прогнозируется 17 декабря, отметил Виталий Постригань.

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Погоду в Украине определяют атмосферные фронты средиземноморской циклонической депрессии, которая проявляет себя мокрым снегом и дождем, рассказал синоптик Виталий Постригань.

При этом температуры повысятся на 3-5 º, что будет способствовать таянию снежного покрова и образованию туманов. Самым теплым днем прогнозируется 17 декабря, когда температурный фон будет соответствовать климатическому будущему марта +5º, пишет он в Facebook.

Вместе с тем он предупредил, что с новой недели стоит ждать очередного похолодания: ночью 5-13º мороза, днем 3-8º мороза.

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Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.

Она прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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