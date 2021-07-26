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Украина превращается в Грецию: синоптик назвал сроки необратимого феномена

26 июля 2021, 09:53
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Климат в Украине станет сухим, как в субтропиках, предупредил Николай Кульбида.

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В Украине резко меняется климат, синоптик предупредил об опасности

В случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьерзные климатические изменения, рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

По его прогнозу, который он высказал в интервью Главкому, если за следующие тридцать лет средняя температура вырастет еще на 2 градуса, то это серьезно отобразится на климате степных зон и лесостепи.

"При сохранении таких тенденций на всем юге Украины, а также в части центральных областей, климат будет, как например сейчас в Греции. Сухие субтропики", - сказал синоптик.

Он обратил внимание, что в Украине за последнее время наблюдается дисбаланс в повышении температуры (больше всего повысились средние температуры января-февраля и июля-августа).

"Если рассматривать теплый период года, то во всех областях Украины значительно, более чем вдвое возросло количество дней с очень высокой температурой. Лет 20-25 назад летом дней с температурой 30 градусов и выше было 10-15, сейчас - более 30", - добавил Кульбида.

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Напомним, ранее заведующая отдела прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух заявила о том, что очень мощные волны тепла, особенно в теплый период года, которые формируются над Украиной, связаны с антициклонной погодой.

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Она напомнила, что существенные изменения термического режима в Украине стали наблюдаться с середины 1990-х годов прошлого века.

"То есть это повышение температуры, которое у нас наблюдалось, оно будет и в дальнейшем, и этот процесс становится более интенсивным. Все чаще и чаще мы говорим о рекордах, и именно рекордах, связанных с аномально высокой температурой", - добавила Балабух.

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