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Запредельная жара атакует: синоптик предупредила украинцев о новых аномальных рекордах

20 июля 2021, 05:55
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Выбросы парниковых газов влияют на глобальное потепление, говорит Вера Балабух.

жара
/ konetssveta.ru

Очень мощные волны тепла, особенно в теплый период года, которые формируются над Украиной, связаны с антициклонной погодой, заявила заведующая отдела прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Верой Балабух.

При малооблачной погоде достаточно сильно прогревается земная поверхность, от нее нагревается воздух и в итоге получается сильная жара, рассказала она в эфире Радио НВ.

По ее словам, на прошлой неделе в Украину заходил жаркий воздух из районов Средней Азии и Каспия.

"За счет длительного дня и безоблачной погоды воздух еще больше нагревается. В конце концов мы видим, что температура достигает +35 градусов и выше. Но могут быть отдельные регионы, где, например, накладывается еще и третий эффект. Это так называемый "феновый эффект", когда за счет того, что воздух переваливает через горные массивы, он при опускании еще больше прогревается. И тогда мы можем иметь дополнительный эффект для повышения температуры этого воздуха. И именно такой эффект наблюдался в Канаде, когда там температура воздуха достигала 49 градусов и более, и в конце концов горели даже населенные пункты, не выдержав такой жары", - пояснила эксперт.

Она напомнила, что существенные изменения термического режима в Украине стали наблюдаться с середины 1990-х годов прошлого века.

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"То есть это повышение температуры, которое у нас наблюдалось, оно будет и в дальнейшем, и этот процесс становится более интенсивным. Все чаще и чаще мы говорим о рекордах, и именно рекордах, связанных с аномально высокой температурой. Они есть и будут в дальнейшем, поскольку причиной этих изменений является человеческая деятельность, в частности выбросы парниковых газов, количество которых, к сожалению, не уменьшается. То есть парниковый эффект усиливается, и мы видим, что у нас сейчас события развиваются по худшему сценарию, который прогнозировали климатологи", - добавила Балабух.

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Напомним, заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле, так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.

Синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что дневная температура воздуха в июле в большинстве регионе составит +27 ... +32 градуса. Последний месяц лета начнется с сильной жары – столбики термометров будут держаться на уровне +33 ... +35 градусов.

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