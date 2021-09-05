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Украинцев предупредили об исчезновении зим: климатолог объяснила, к чему готовиться

5 сентября 2021, 02:16
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Времен года обусловлена не глобальными температурными показателями, а орбитальным положением Земли, напомнила Вазира Мартазинова.

зима,мороз
Украинцев предупредили об исчезновении зимы / УНИАН

Завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она в комментарии Оbozrevatel, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

"Зима никуда не денется. Мы не в Антарктиде живем", – заявила ученая.

Она подчеркнула, что смена времен года обусловлена не глобальными температурными показателями, а углом наклона земной оси и орбитальным положением Земли относительно Солнца.

Климатолог напомнила о том, какой была зима текущего года: снежной и холодной.

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"Последний год как никакой другой показал, что зимы должны быть. Январь и февраль были с такими снегопадами, с такими высокими уровнями снежного запаса! Были морозы до -20 градусов", — говорит Мартазинова.

Также она уточнила, что глобальное потепление и деятельность человека влияет на климат планеты не настолько сильно, как многие думают. На протяжении всей истории Земли климат постоянно менялся и роль человека в этих процессах была лишь незначительной.

"Таким образом, говорить о том, что зимы не будет, нельзя. Отдельные дни зимы будут хорошо просматриваться. Могут быть очень большие перепады температуры, сильные морозы", – добавила Мартазинова.

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Ранее климатолог Светлана Краковская заявила, что в Украине темпы потепления превышают глобальные, в том числе среднеевропейские.

По ее прогнозу, в Украине климатическое лето (когда среднесуточная температура превышает +15 градусов), будет гораздо дольше - продлится на юге с трех до пяти месяцев (три из них с будут с тропическими ночами).

В свою очередь директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения. "При сохранении таких тенденций на всем юге Украины, а также в части центральных областей, климат будет, как например сейчас в Греции. Сухие субтропики", - сказал синоптик.

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