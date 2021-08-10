Снег исчезнет, а Украина превратиться в тропики: климатолог дала пугающий прогноз

Украину ждет изменение климата / Фото pixaby

В Украине темпы потепления превышают глобальные, в том числе среднеевропейские, заявила климатолог Светлана Краковская.

Как подчеркнула она в интервью Украинской правде, ярким климатическим показателем являются тропические ночи (явление, при котором температура ночью не опускается ниже +20 градусов).

"Так, в том и проблема. Когда у нас таких ночей было несколько и только в южных регионах - Крым, побережье Черного и Азовского морей. А пока мы их и в Киеве, и в Чернигове - несколько недель таких ночей в год мы однозначно в последние годы. И тропических ночей становиться все больше. В южном регионе к середине столетия они продлятся больше месяца, например. К концу столетия - это будет буквально все календарное лето", - предупредила эксперт.

По ее прогнозу, в Украине климатическое лето (когда среднесуточная температура превышает +15 градусов), будет гораздо дольше - продлится на юге с трех до пяти месяцев (три из них с будут с тропическими ночами).

Климатолог также отметила, что вскоре в Украине снежный покров, продолжительность устойчивого снежного покрова и его залегания, будет уменьшаться.

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"При условии среднего уровня выбросов он исчезнет к середине века. Нет, это не значит, что у нас не будет снегопадов или сильных снегопадов - скорее всего, они будут во второй половине зимы и в ее конце. Их никто не отменяет. Это означает, что снег не будет лежать на поверхности", - резюмировала Краковская.

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Ранее директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения.

"При сохранении таких тенденций на всем юге Украины, а также в части центральных областей, климат будет, как например сейчас в Греции. Сухие субтропики", - сказал синоптик.