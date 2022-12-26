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Украину ждет аномальная погода перед Новым годом: синоптик дал прогноз на 1 января

26 декабря 2022, 05:20
Синоптик составил прогноз на неделю и рассказал, какой будет погода на Новый год 2023.
Погода на Новый год
Погода на Новый год / badfon.ru

Погода в Украине в последнюю неделю перед Новым годом будет аномальной. Как прогнозирует синоптик Игорь Кибальчич, над территорией Европы наблюдается устойчивый зональный тип атмосферной циркуляции, при котором осуществляется движение воздушных масс с запада на восток.

По его прогнозу, до конца месяца такая тенденция сохранится. Поэтому через Украину будут проходить атмосферные фронты и воздушные массы атлантического происхождения.

В связи с этим, как и раньше, следует ожидать аномально теплый период как для этого времени года и дефицит снежного покрова. Периодически будут отмечаться осадки в виде дождя, мороси и мокрого снега.

В понедельник, 26 декабря, небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются на Левобережье страны, а также в западных областях. В северных, центральных и южных областях туманы. Ветер в западной части юго-восточный, на остальной территории северо-западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 °С, на севере Украины до -4 °С; днем 0...+5 °С, на Прикарпатье, в Херсонской области и в Крыму до +8 °С.

Во вторник, 27 декабря, очередной атмосферный фронт с запада принесет на всю территорию Украины умеренные осадки в виде дождя местами с мокрым снегом. Ветер южный с переходом на западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью составит 0...+5 °С, днем +2...+7 °С, в западных и южных областях до +10 °С.

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В среду, 28 декабря, ночью пройдут дожди на востоке страны и в Приазовье, днем под влиянием северной периферии антициклона в Украине без осадков. Ветер западный, 7 - 12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -2...+ 3 °С, днем 0...+5 °С.

В четверг, 29 декабря, в Украине сохранится погода без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7 - 12 м/с. Минимальная температура ночью составит -3...+2 °С, днем +1...+6 °С, в Одесской области до +8 °С.

В пятницу, 30 декабря, без осадков. Ветер юго-западный, 7 - 12 м/с. Минимальная температура ночью составит -2...+3 °С, днем +2...+7°, в южной части местами до +10 °С.

На выходные, 31 декабря – 1 января, осадков также не предвидится. Ветер юго-западный, 5 - 10 м/с. Сохранится теплая погода с ночными температурами около 0 °С, дневными в пределах +2...+7 °С, на юге до +10 °С.

карта погоды

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