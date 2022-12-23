"Весна" посреди зимы: синоптик удивил аномальным прогнозом до Нового года

В Украине температурный фон выше климатической нормы на 3-5º, подчеркнул Виталий Постригань.

В Украине прогнозируют оттепель / Pixabay.com/tfrdic

Погода в Украине накануне Нового года радует аномальным теплом, а температурный фон выше климатической нормы на 3-5º, рассказал синоптик Виталий Постригань.

По расчетам, развитие атмосферных процессов до конца года далеко от тренда зимней погоды. Об этом он пишет в Facebook.

Синоптик прогнозирует, что тепло, вызванное атлантической депрессией, задержится надолго.

"Поэтому зимней сказки на Рождество 25 декабря не прогнозируем", - предупредил он.

По прогнозу синоптика, в ближайшие дни температура днем может подняться до 5° тепла.

"Прячем шубы и достаем зонты", - отметил он.

Постригань добавил, что до конца года сильных морозов не предвидится.

"Даже если землю припорошит снегом, то это ненадолго", - резюмировал он.

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Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.

Она прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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