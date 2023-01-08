В Украину ворвется потепление: синоптики рассказали, сколько продержатся сильнейшие морозы

Кроме мороза Украину накроет юго-восточный ветер, который будет достигать штормовых 15-22 метров в секунду.

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине в ближайшую неделю будет очень холодной. Морозы окутают всу страну, прогнозируют синоптики.

Синоптик Наталья Диденко в Facebook сообщила, что уже 13-14 января ожидается потепление.

"С Маланки-Василия, 13-14 января, начнется потепление", - написала Диденко.

Также она рассказала, что в понедельник 9 января в Украине ожидается значительная температурная амплитуда: от ночных -15 -18 градусов в Сумской, Харьковской и Полтавской областях до дневных +5 +9 градусов в западных областях.

"В ближайшую ночь ожидается -3 -9 градусов, на Левобережье -12-18 градусов, на западе Украины около нуля. Днем 9-го января теплее всего будет в западных областях, +4 +9 градусов, на Левобережье -3 -7 градусов, на остальной территории от 3 мороза до 3 тепла", - сообщает Диденко.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Юго-восточный ветер будет достигать штормовых 15-22 метров в секунду.

В Киеве 9 января пройдет небольшой снег. Сильный ветер юго-восточного направления будет достигать 15-20 метров в секунду. В ближайшую ночь в столице до -7 градусов, днем потеплеет до оттепели.

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Ранее сообщалось, что в начале 2023 года ожидается температурный фон, который больше соответствует климатическому апрелю. Согласно прогнозу синоптика Виталия Постриганя, год начнется температурами +5-7 градусов.

Синоптик Станислав Щедрин прогнозировал, что погода в Украине в январе 2023 года удивит аномально теплыми как для зимы температурами воздуха. Погодные условия будут похожими на такие, какие бывают в начале апреля.

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