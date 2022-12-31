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Резкое потепление до +17°: украинцев ошарашили аномальным прогнозом на Новый год

31 декабря 2022, 02:35
В начале 2023 года ожидается температурный фон, который больше соответствует климатическому апрелю.
потепление, оттепель
/ Pixabay.com/tfrdic

Погода в Украине на Новый год готовит неожиданный сюрприз. Ожидается настоящая весенняя аномалия, рассказал синоптик Виталий Постригань.

"Встретим Новый год с весенней погодой", - пишет он в Facebook.

Синоптик подчеркнул, что 2022 год заканчивается аномальным теплом. Причиной он назвал мощный западный поток в атмосфере, который переносит очень теплый воздух из акватории Атлантического океана.

По его прогнозу, в начале 2023 года ожидается температурный фон 5-7° тепла, который больше соответствует климатическому будущему апрелю.

1-2 января температура ночью 1-6° тепла, днем 7-12°. Возможны температурные рекорды, не исключил синоптик.

При этом в первую пятидневку января на снег украинцам рассчитывать не стоит.

Прогноз резкого потепления

Добавим, что по данным погодного рада Ventusky, в воскресенье, 1 января, в Украине столбики термометров могут подскочить еще выше.

На Буковине прогнозируется до + 17 градусов.

Резкое потепление до +17°: украинцев ошарашили аномальным прогнозом на Новый год
/ Ventusky.com

Ранее Постригань рассказал о том, что погода в Украине характеризуется частыми температурными качелями и достаточным количеством осадков. При этом среднегодовая температура превышает климатическую норму.

В центральной Украине наблюдается аномальное потепление, что соответствует климату марта, а атмосферные фронты время от времени проявляют себя дождями.

Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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