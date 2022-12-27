Март посреди зимы: синоптик предупредил украинцев о неожиданной аномалии на Новый год

Погода в Украине в конце года характеризуется частыми температурными качелями и достаточным количеством осадков. При этом среднегодовая температура превышает климатическую норму, рассказал синоптик Виталий Постригань.
Как пишет он в Facebook, в центральной Украине наблюдается аномальное потепление, что соответствует климату марта, а атмосферные фронты время от времени проявляют себя дождями.
Синоптик прогнозирует, что новогодняя ночь будет теплой: 0 +5°, при этом не стоит рассчитывать на снежный покров.
Он пояснил, что атлантические атмосферные фронты продолжают активно участвовать в формировании погодных процессов, что обусловлено влиянием теплой влаги Гольфстрима.
При этом синоптик не исключил в ближайшие дни дальнейшее повышение температуры до +7 градусов.
Такая же теплая погодная тенденция сохранится и в начале нового 2023 года, добавил Постригань.
Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.
Она прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.
Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.
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