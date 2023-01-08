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Украину ждет самая холодная неделя: синоптик назвал даты "рекордных" морозов

8 января 2023, 18:47
10 января мокрый снег и дожди прогнозируется в западной части страны, а также в Одесской и Киевской областях.
карта погоды
Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в ближайшую неделю будет очень холодной и морозной. Как прогнозирует синоптик Игорь Кибальчич, стоит ожидать от "лютых" морозов до потепления с дневной температурой около +5 градусов.

По прогнозу синоптика, 9 января возможны осадки в виде дождей и снега в западных, северных, Черкасской и Одесской областях.

Температура ночью на востоке на севере – до -17 градусов, а днем – от -5 до -10 градусов. В других регионах Украины средняя дневная температура воздуха будет составлять от -6 до +3.

10 января мокрый снег и дожди прогнозируется в западной части страны, а также в Одесской и Киевской областях.

Температура воздуха на левобережной части ночью до -15, а днем немного "потеплеет" до -11 градусов. На правобережной части страны ночью столбики термометров покажут до -4, а днем от -3 до +2.

Погода в Хврькове
Погода в Хврькове / meteoprog.com

11 января ночью ожидается снег в северных и отчасти западных областях, но днем осадков не будет.

Температура воздуха на Левобережье ночью до -16, а днем от -6 до -11 градусов. На Правобережье столбики термометров покажут ночью до -8, а днем от -5 до нуля.

12 января сильных осадков не ожидается, лишь в западных областях возможен дождь с мокрым снегом.

Кто такой Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Температура воздуха ночью в северных, центральных и восточных регионах от -8 до -13, а днем - до -6. В западных и южных областях Украины температура ночью ожидается до -2, а днем воздух прогреется до +6.

13 января ожидается погода без осадков. Ночные морозы будут только в северных, центральных и восточных областях, где столбики термометров опустятся до отметки в -13 градусов. Средняя дневная температура в стране составит от -2 до +6 градусов.

карта погоды

Погода на выходные 14-15 января

14-15 января, пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Также, как прогнозирует синоптик, продолжится постепенное повышение температуры воздуха ночью до -7, а днем от -4 до +1. В западных и южных областях ожидается до +5 градусов.

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Ранее сообщалось, что в начале 2023 года ожидается температурный фон, который больше соответствует климатическому апрелю. Согласно прогнозу синоптика Виталия Постриганя, год начнется температурами +5-7 градусов.

Синоптик Станислав Щедрин прогнозировал, что погода в Украине в январе 2023 года удивит аномально теплыми как для зимы температурами воздуха. Погодные условия будут похожими на такие, какие бывают в начале апреля.

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