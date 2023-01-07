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В Украину надвигаются новые морозы: синоптики назвали даты "ледяной" погоды

7 января 2023, 19:58
Синоптики в выходные прогнозируют в ночное время мороз, который может достигать 14-20 градусов.
погода, погода в украине
Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни будет еще холоднее. Синоптики сообщают, что местами столбики термометров опустятся до 20 градусов мороза.

По данным Укргидрометцентра, 8 января холоднее всего будет в восточных и северо-восточных областях, где ночью мороз может достигать 14-20 градусов.

Днем столбики термометров будут показывать 6-13 градусов со знаком "минус".

На остальной территории страны синоптики в выходные прогнозируют в ночное время от 7 до 14 градусов ниже нуля, а днем - 1-7 градусов мороза.

Теплее всего будет в западных и юго-западных областях. По ночам в ближайшие два дня там прогнозируются умеренные 0-6 градусов со знаком "минус", а в дневные часы температура воздуха будет плюсовой, от 1 до 5 градусов тепла.

Преимущественно в Украине будет без осадков, только в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях небольшой снег, местами с дождем, на дорогах местами гололедица. Ветер северный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

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карта погоды

Ранее сообщалось, что в начале 2023 года ожидается температурный фон, который больше соответствует климатическому апрелю. Согласно прогнозу синоптика Виталия Постриганя, год начнется температурами +5-7 градусов.

Синоптик Станислав Щедрин прогнозировал, что погода в Украине в январе 2023 года удивит аномально теплыми как для зимы температурами воздуха. Погодные условия будут похожими на такие, какие бывают в начале апреля.

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