Всю Украину накроет сильнейший циклон: синоптики предупредили о мощном снежном шторме

Температура воздуха в ближайшую ночь будет колебаться от -3 мороза до +4 градусов тепла.

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине уже с 5 января будет опасной. По прогнозу синоптиков, Украину накроет циклон Axel с северо-запада и районов Скандинавии.

Циклон принесет в нашу страну существенное изменение погоды, сообщила синоптик Наталка Диденко.

По прогнозу синоптика, 5 января пройдут дожди, но кое-где выпадет мокрый снег из-за постепенного снижения температуры.

Только в южных областях преимущественно небольшие осадки. В восточных регионах дождь и мокрый снег более вероятны во второй половине дня и вечером.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

"При перемещении атмосферных фронтов 5 января западный и юго-западный ветер будет усиливаться до сильного, местами до 15-20 метров в секунду. А во время усиления ветра температура воздуха кажется ниже, чем на самом деле", - добавила она.

Когда в Украине ударит мороз

Температура воздуха в ближайшую ночь будет колебаться от -3 мороза до +4 градусов тепла. Днем столбик термометра будет показывать +3 +8 градусов, на юге и западе местами до +7+11 градусов.

В то же время на северо-востоке Украины воздух охладится до 0+4 градуса.

В Киеве ветр будет достигать 15-18 м/с, а термометр ночью будет показывать +1 +3 градуса, днем воздух прогреется до +5 +6 градусов.

"В ночные часы на протяжении 7-9 января здесь температура воздуха может опускаться до -10-16 градусов", - подчеркнула синоптик.

Где будет холоднее всего

Самыми холодными в ближайшей рождественской перспективе будут Сумщина, Харьковщина, Черниговщина, Киевщина, Черкасщина, Полтавщина, Днепропетровщина и Запорожье.

"В ночные часы на протяжении 7-9 января здесь температура воздуха может опускаться до -10-16 градусов", - подчеркнула синоптик.

Читайте такжеМожно привлечь неприятности одним движением: приметы на 5 января, которые никогда не нарушали

Ранее сообщалось, что в начале 2023 года ожидается температурный фон, который больше соответствует климатическому апрелю. Согласно прогнозу синоптика Виталия Постриганя, год начнется температурами +5-7 градусов.

Синоптик Станислав Щедрин прогнозировал, что погода в Украине в январе 2023 года удивит аномально теплыми как для зимы температурами воздуха. Погодные условия будут похожими на такие, какие бывают в начале апреля.

Читайте также: