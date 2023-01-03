Сугробы снега и мороз -16: синоптик рассказала, какие три области накроет сильнейший мороз

Синоптик отмечает, что в Украине холоднее всего будет на Рождество в трех регионах.

Погода в Украине / freepik.com, pixabay

Погода в Украине с 5 января начнет ухудшаться. Как сообщают синоптики, значительное понижение температуры прогнозируется с 6 января.

В Facebook синоптик Наталья Диденко отмечает, что местами мороз может ударить ночью до -16.

"Пик понижения температуры придется на 6-9 января, осадки сначала появятся в виде дождя, затем перейдут в мокрый снег и снег", - пишет Диденко.

Синоптик отмечает, что холоднее всего будет на Рождество.

"Ждать морозов стоит на севере, части центра, которая ближе к востоку Украины, ночью вероятно температур упадет до -10 -16 градусов", - отмечает синоптик.

"Поэтому пока просто нужно внимательно следить за уточненными прогнозами и подготовиться к резкому изменению погоды. На карте - ночные градусы 8 января", - добавляет Диденко.

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Ранее сообщалось, что в начале 2023 года ожидается температурный фон, который больше соответствует климатическому апрелю. Согласно прогнозу синоптика Виталия Постриганя, год начнется температурами +5-7 градусов.

Синоптик Станислав Щедрин прогнозировал, что погода в Украине в январе 2023 года удивит аномально теплыми как для зимы температурами воздуха. Погодные условия будут похожими на такие, какие бывают в начале апреля.

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