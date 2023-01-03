Украину атакуют резкие морозы: налетит -15 на этой неделе

В Украине на Рождество ударит мороз. Температура резко упадет.

Погода в Украине на Рождество / goodfon.ru

Погода в Украине уже на этой неделе резко изменится. Как прогнозирует синоптик Наталья Диденко, 7-9 января в Украину придет сильное похолодание.

По ее словам, градусники покажут до -15 градусов, но продержится мороз недолго, сообщила синоптик в Facebook.

"Новая, более холодная воздушная масса, начнет заходить в Украину с 4-6 января. Морозный пик придется на 7-9 января, когда ночная (ночная!) температура воздуха на востоке и севере может опускаться до -10-15 градусов", - рассказала она.

Уже с 10 января, по словам синоптика, в Украине снова ожидается потепление.

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Ранее сообщалось, что в начале 2023 года ожидается температурный фон, который больше соответствует климатическому апрелю. Согласно прогнозу синоптика Виталия Постриганя, год начнется температурами +5-7 градусов.

Синоптик Станислав Щедрин прогнозировал, что погода в Украине в январе 2023 года удивит аномально теплыми как для зимы температурами воздуха. Погодные условия будут похожими на такие, какие бывают в начале апреля.

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