В Украину мчат снегопады и сильнейший мороз: синоптики назвали дату зимней атаки

К концу января в Украине может быть очень холодно. Морозы и сильнейший снегопад окутают страну.

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине на Новый год побила все рекорды. Весенние градусы порадовали теплом.

Как сообщила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, в начале января может быть незначительное похолодание, а немного позже придут и более существенные морозы.

Она подчеркнула, что уже с 5-7 января температура воздуха в Киеве ночью может опуститься до -5 градусов, однако эти расчеты еще могут изменится. А на протяжении второго зимнего месяца еще обязательно будет похолодание и морозы.

"Так не может быть, что весь месяц будет без морозов, такого еще не было. Даже в самом теплом январе 2007 года после 20 числа произошло резкое понижение температуры до 16-20 градусов, на северо-востоке - до минус 23 градусов", - сказала синоптик, передает РБК-Украина.

По ее словам, в нынешнем году вероятно повторение подобного сценария.

"Скорее всего, во второй половине (января - ред.), особенно в последней декаде, может быть холодно, с морозами", - отметила она.

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Когда придет мороз в Украину

Заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра также обратила внимание на особенности погоды в умеренных широтах, где находится Украина.

"Если не на Рождество, то на Крещение должен быть и снег, и мороз", - отметила Голеня.

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Ранее сообщалось, что в начале 2023 года ожидается температурный фон, который больше соответствует климатическому апрелю. Согласно прогнозу синоптика Виталия Постриганя, год начнется температурами +5-7 градусов.

Синоптик Станислав Щедрин прогнозировал, что погода в Украине в январе 2023 года удивит аномально теплыми как для зимы температурами воздуха. Погодные условия будут похожими на такие, какие бывают в начале апреля.

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