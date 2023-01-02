В Украину мчат снегопады и сильнейший мороз: синоптики назвали дату зимней атаки

Погода в Украине на Новый год побила все рекорды. Весенние градусы порадовали теплом.
Как сообщила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, в начале января может быть незначительное похолодание, а немного позже придут и более существенные морозы.
Она подчеркнула, что уже с 5-7 января температура воздуха в Киеве ночью может опуститься до -5 градусов, однако эти расчеты еще могут изменится. А на протяжении второго зимнего месяца еще обязательно будет похолодание и морозы.
"Так не может быть, что весь месяц будет без морозов, такого еще не было. Даже в самом теплом январе 2007 года после 20 числа произошло резкое понижение температуры до 16-20 градусов, на северо-востоке - до минус 23 градусов", - сказала синоптик, передает РБК-Украина.
По ее словам, в нынешнем году вероятно повторение подобного сценария.
"Скорее всего, во второй половине (января - ред.), особенно в последней декаде, может быть холодно, с морозами", - отметила она.
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Когда придет мороз в Украину
Заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра также обратила внимание на особенности погоды в умеренных широтах, где находится Украина.
"Если не на Рождество, то на Крещение должен быть и снег, и мороз", - отметила Голеня.
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Ранее сообщалось, что в начале 2023 года ожидается температурный фон, который больше соответствует климатическому апрелю. Согласно прогнозу синоптика Виталия Постриганя, год начнется температурами +5-7 градусов.
Синоптик Станислав Щедрин прогнозировал, что погода в Украине в январе 2023 года удивит аномально теплыми как для зимы температурами воздуха. Погодные условия будут похожими на такие, какие бывают в начале апреля.
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