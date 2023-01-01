Украину накроет похолодание с осадками: синоптик указала дату

К тому времени есть небольшой период, когда еще можно насладиться относительным теплом.

Украину накроет похолодание с осадками/ ua.depositphotos.com УНИАН

Погода в Украине уже с 4-5 января станет существенно холоднее. С 5 января помимо снижения температуры появятся также осадки.

О приближении ухудшения погодных условий рассказала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

До указанного времени украинцы еще могут наслаждаться относительно теплой погодой. Согласно прогнозу Диденко, 2 января Украине будет ближе сухой антициклон Leonhard, чем мокрый циклон Magdalene.

"К тому же, наша территория еще и будет принадлежать завтра теплому воздушному сектору, который, как почтенный старый Кот, разлегся между атмосферными фронтами, что нас никак не могут "укусить" дождями или снегом. То есть, у нас будет тепло", – отмечает синоптик.

Ночью 2 января температура воздуха будет держаться в пределах +1 +7 градусов, днем будет достигать+7 +12 градусов. Немного холоднее будет на Харьковщине, Сумщине, Черниговщине и Киевщине – там температура составит +6+9 градусов.

Ветер может быть только в Карпатах, на Луганщине, Донетчине и Харьковщине.

В Киеве в этот день будет преобладать сухая погода. Температура воздуха будет достигать максимально +9 градусов.

Ранее сообщалось, что в начале 2023 года ожидается температурный фон, который больше соответствует климатическому апрелю. Согласно прогнозу синоптика Виталия Постриганя, год начнется температурами +5-7 градусов.

Синоптик Станислав Щедрин прогнозировал, что погода в Украине в январе 2023 года удивит аномально теплыми как для зимы температурами воздуха. Погодные условия будут похожими на такие, какие бывают в начале апреля.

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