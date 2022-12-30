Врежет мороз до – 19°: синоптики напугали украинцев ледяным прогнозом

Вскоре стоит ожидать существенного изменения температуры воздуха в сторону похолодания.

/ Pexels/Ivan Babydov

Погода в Украине удивляет аномальным потеплением. Под Новый год наблюдаются мартовские температурные показатели.

Однако вскоре стоит ожидать существенного изменения температуры воздуха. Об этом свидетельствует прогноз погоды на портале Gismeteo.

При этом по прогнозу ощутимое похолодание будет ощущаться днем, однако особенно сильно - в ночное время.

Обратим внимание, что температура воздуха будет опускаться почти до - 20° даже в Киеве.

Сроки резкого похолодания

Отметим, что пик январских морозов придется на самый конец месяца. В ночь на 29 января прогнозируется до – 19 градусов.

Добавим, что существенные морозы являются фактором опасности, поэтому нельзя игнорировать предупреждения синоптиков и спасателей.

/ Gismeteo.ua

Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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