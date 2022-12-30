glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Врежет мороз до – 19°: синоптики напугали украинцев ледяным прогнозом

30 декабря 2022, 02:05
Вскоре стоит ожидать существенного изменения температуры воздуха в сторону похолодания.
градусник, термометр
/ Pexels/Ivan Babydov

Погода в Украине удивляет аномальным потеплением. Под Новый год наблюдаются мартовские температурные показатели.

Однако вскоре стоит ожидать существенного изменения температуры воздуха. Об этом свидетельствует прогноз погоды на портале Gismeteo.

При этом по прогнозу ощутимое похолодание будет ощущаться днем, однако особенно сильно - в ночное время.

Обратим внимание, что температура воздуха будет опускаться почти до - 20° даже в Киеве.

Сроки резкого похолодания

Отметим, что пик январских морозов придется на самый конец месяца. В ночь на 29 января прогнозируется до – 19 градусов.

Добавим, что существенные морозы являются фактором опасности, поэтому нельзя игнорировать предупреждения синоптиков и спасателей.

Врежет мороз до – 19°: синоптики напугали украинцев ледяным прогнозом
/ Gismeteo.ua

Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

Читайте еще:

прогноз погоды
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

02:36

Пенелопа Крус с голой грудью и в игривых трусиках снялась для обложки известного глянца

02:15

Сумская рассказала, встретится ли с дочерью, которая молча живет в России

02:07

С юбилеем мужчине – оригинальные поздравления, сердечные открытки и картинки к празднику

02:05

Врежет мороз до – 19°: синоптики напугали украинцев ледяным прогнозомВидео

01:35

РФ продолжит обстрелы Украины: Буданов объяснил, какими они будутВидео

Реклама
00:51

Приметы на 30 декабря: что нельзя делать, чтобы весь год в бедности не прожитьВидео

29 декабря, четверг
23:45

В России есть ракеты еще на 5-7 масштабных атак, к весне запасы оккупантов иссякнут - СвитанВидео

23:18

Самая модная стрижка 2023 с фантастической челкой, которая делает образ загадочнымФото

23:10

В какую воду нужно класть мясо для холодца или супа: хитрость, которая сделает вкус блюд феерическимВидео

23:00

Данилов откровенно ответил, каковы потери украинской армии в войне с РФВидео

22:58

Модный завтрак обеспечен: как приготовить яйцо пашот легко и быстроВидео

22:41

Первое полнолуние 2023 года принесет небывалый успех: кому ждать удачиВидео

22:39

Жена неизлечимо больного Брюса Уиллиса показала редкие кадры совместного отдыха

22:29

В Украине ответили на истерию Беларуси из-за падении ракеты на их территорииВидео

21:44

В Генштабе прогнозируют, что в следующем году в РФ будет интенсивно "расцветать бавовна"Видео

21:44

"Не горят желанием помогать Путина": в разведке объяснили, почему Иран не передает ракеты РоссииВидео

21:39

"Не будет никогда": Притула сделал резкое заявление по поводу возвращения на ТВ

21:28

Старый дед: как после пьяного дебоша и психушки выглядит "буржуй" Валерий Николаев

21:07

Феномен "Уэнсдей": еще пять интересных сериалов с Дженни Ортега

21:04

Умер легендарный Пеле: дочь короля футбола показала последнее его фото из больницыВидео

Реклама
21:03

Олег Соскин. Война идет в РоссиюВидеоблоги

20:50

Приметы на 31 декабря: эти 3 вещи нужно сделать всем, чтобы весь 2023 год деньги и удача были в домеВидео

20:45

"Это не конфликт с инопланетянами": Кислица небезосновательно "наехал" на генсека ООНВидео

20:33

"Передал обезьяне гранату": Пионтковский назвал истинную причину визита Путина в БеларусьВидео

20:22

Светлана Лобода показала редкие кадры с младшей дочерью Тильдой

20:06

"Конец России будет непременно": ВСУ могут вторгнуться в РФ - ДаниловВидео

20:00

Гороскоп на завтра 30 декабря 2022: звезды рассказали, кого ждут конфликты, проблемы и слухи

19:53

Странно, но это работает: зачем хозяйки протирают унитаз и раковину подсолнечным маслом

19:20

Путин готов к потерям в 100 тысяч в годмнение

19:09

На пути к ЕС: Зеленский подписал закон о медиаВидео

19:05

"Выполняла очень сложные боевые задачи": на войне погибла молодая защитница с позывным "Аида"

18:59

Alyosha с шокирующей откровенностью рассказала про нападения насильников: "Я была совсем ребенком"Видео

18:49

Зеленский просил танки и самолеты, но США отказали - PoliticoВидео

18:35

С наступающим Новым годом 2023: яркие поздравления в стихах и картинках для самых близкихФото

18:24

Когда закончится война, санкции против РФ и гарантии для Украины: важное из интервью Андрея ЕрмакаВидео

18:16

Что ж ты, фраер, сдал назад: жена осужденного наркодилера помирилась с ним и носит ему передачки с яйцами

17:57

"Контроль 24/7": участница пожаловалась на "Холостяка"

17:41

"Украина в любое время готова прекратить войну": у Зеленского назвали важное условиеВидео

17:38

Игнат предупредил, что в новом году ракетные удары могут быть намного мощнее, чем 29 декабряВидео

17:37

Полякова показала, как в туалете унизили Киркорова и Королеву

Реклама
17:27

"Это был предпоследний обстрел": эксперт удивил прогнозом о новых ракетных ударахВидео

16:52

Favbet Foundation передал разведчикам рации, приборы ночного видения, квадрокоптеры

16:47

Деньги нужны ВСУ: в Украине откровенно рассказали, какими будут социальные выплаты в 2023 годуВидео

16:43

Melovin попал в серьезное ДТП: "Со вторым рождением меня"

16:36

"Стопроцентное совпадение": визит Зеленского в США был очень успешным - подробности от ЕрмакаВидео

16:08

У РФ заканчиваются ракеты: Буданов объяснил, когда мощность атак существенно уменьшитсяВидео

16:07

"Мы так до Варшавы не дойдем": российские пропагандисты пересобачились из-за бардака в войнеВидео

15:32

"Это не вопрос недель": у Зеленского ответили, сколько нужно времени для восстановления после атакиВидео

15:32

Новогодний макияж 2023: как привлечь удачу в новому году по знаку Зодиака при помощи мэйкапа

15:27

Фантастически вкусный салат на Новый год 2023: рецепт, который принесет всем успехВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода зима
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023Закуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять