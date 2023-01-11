Весна будет ранней: синоптик рассказал о погоде до конца зимы

Уже во второй декаде февраля 2023 года температура будет постепенно и медленно повышаться.

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине до конца зимы будет еще удивлять. Народный синоптик Владимир Деркач сообщил, что Украину накроют кратковременные периоды мороза, которые продлятся около 3-5 дней.

В феврале ниже нуля температура будет опускаться в середине первой декады месяца, в конце второй и к концу третьей.

Прогнозируются слабые осадки в начале последнего месяца зимы, а к 5-6 февраля они перерастут в интенсивные. К тому же прогнозируется понижение температуры воздуха. Как только первая декада будет подходить к концу, то сразу произойдет потепление, осадки отступят.

Во второй декаде февраля температура будет постепенно и медленно повышаться: ночью кое-где незначительный мороз, днем почти везде около нуля. Небольшие осадки не повлияют на общую картину.

Кто такой Владимир Деркач Владимир Деркач – народный синоптик из городка Камень-Каширского на Волыни. Он стал известен на всю Украину благодаря использованию оригинального метода прогноза погоды.

Такую же тенденцию продолжит третья декада с ночными морозами и дневными "плюсами", когда уже будет ощущаться дыхание весны. Однако в середине этой десятидневки в течение 2-4 дней зима еще напомнит о себе.

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Карта погоды на февраль / meteoprog.com

Ранее синоптик Станислав Щедрин прогнозировал, что погода в Украине в январе 2023 года удивит аномально теплыми как для зимы температурами воздуха. Погодные условия будут похожими на такие, какие бывают в начале апреля.

Морозы окутают всю страну на ближайшую неделю. Уже с 14 января ожидается потепление.

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