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Украина превратится в каток: синоптик рассказала о сильном морозе и назвала дату потепления

10 января 2023, 15:53
Синоптик утверждает, что 11 января местами дождь и мокрый снег будет в западных регионах, а на севере - преимущественно снег.
погода, погода в украине
Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине в ближайшие дни немного сбавит обороны и готовит потепление. Как прогнозируют синоптики, в южных и западных областях скоро ворвется приятное потепление.

Синоптик Наталья Диденко отмечает, что на востоке страны столбик опустится днем до -4-9 градусов, тогда как в южных областях и в Крыму ожидается +4 +8 градусов.

В западных областях температура воздуха будет держаться на уровне от нуля до +5 градусов, а в северных и центральных областях прогнозируется -1-5 градусов в течение дня.

Однако незначительное потепление испортит порывистый и сильный ветер юго-восточного направления. Вместе с этим синоптик утверждает, что будет 11 января местами дождь и мокрый снег в западных регионах, а на севере - преимущественно снег.

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

В Киеве в ближайшую ночь тоже пролетит несколько снежинок, но днем - без осадков. На дорогах - гололедица, а сильный ветер юго-восточного направления будет сдуваться с ног.

"Напоминаю, что сильный ветер усиливает ощущение мороза на несколько градусов, а поскольку завтра в Киеве даже днем еще предполагается -4 градуса (а ночью все -6 -8 градусов), то сами понимаете, что будет щипать мороз больно - защищайтесь и отбивайтесь толстыми некрасивыми шапками, длиннющими шарфами, шерстяными платками, перчатками, термобельем, гламурными кальсонами, "боевой" обувью!", – пишет синоптик.

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Потепление в Украине

Также она отметила, что с 13-14 января в Украину наконец-то придет атлантический воздух и принесет теплую погоду с плюсами на термометре на всю территорию страны.

карта погоды

Ранее синоптик Станислав Щедрин прогнозировал, что погода в Украине в январе 2023 года удивит аномально теплыми как для зимы температурами воздуха. Погодные условия будут похожими на такие, какие бывают в начале апреля.

Морозы окутают всю страну на ближайшую неделю. Уже с 14 января ожидается потепление.

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