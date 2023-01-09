Украину скует ледяной дождь: синоптики назвали самые опасные регионы

В Украине 10 января кроме большинства западных областей будут штормовые порывы ветра 15-20 м/с.

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине в ближайшие дни будет еще хуже. Как прогнозируют синоптики, 10 января в западных областях и в Киеве ожидается ледяной дождь с мокрым снегом.

В Укргидрометцентре отмечают, что температура в стране будет от +6 на западе до -11 – на востоке.

В западных, днем и Винницкой, Житомирской и Киевской областях мокрый снег и дождь. На остальной территории без осадков.

Температура ночью 3-8° мороза, в западных областях 1-6° тепла; днем 0-5° мороза, в юго-западной части 1-6° тепла, в Закарпатье, юге Одесщины и в Крыму 5-10° тепла; в восточных областях ночью 10-15° мороза, днем 6-11° мороза.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в Украине кроме большинства западных областей порывы 15-20 м/с.

В Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера 10 января.

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Ранее синоптик Станислав Щедрин прогнозировал, что погода в Украине в январе 2023 года удивит аномально теплыми как для зимы температурами воздуха. Погодные условия будут похожими на такие, какие бывают в начале апреля.

Морозы окутают всю страну на ближайшую неделю. Уже с 13-14 января ожидается потепление, сообщила Наталья Диденко.

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