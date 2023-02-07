Украина "покроется" сосульками: синоптики предупредили об атаке Elisabeth и сильного мороза

Предварительно морозы в Украине должны ослабнуть 11-13 февраля. До этого времени Украину будет в "сосульках".

Прогноз в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине в ближайшие дни будет с сильнейшими морозами. Как сообщает синоптик Наталья Диденко, антициклон по имени Elisabeth принесет ясную погоду 8 февраля.

По ее прогнозу, небольшая облачность возможна только в Крыму.

В среду на востоке и юге Украины ожидается сильный штормовой ветер. По всей территории страны - гололедица.

По словам Диденко, морозы продолжатся - в ночь на 8 февраля ожидается от 9 до 15 градусов со знаком "минус", днем - -1-7 градусов.

В Киеве в среду в ночное время будет -10-13 градусов, днем температура воздуха установится на уровне 2-5 градусов мороза. Осадков не ожидается.

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Когда морозы пойдут на спад

В дальнейшем осадки будут постепенно прекращаться, будет все больше прояснений, потому что на территории распространится достаточно мощный антициклон, что и станет причиной изменений.

Предварительно морозы в Украине должны ослабнуть 11-13 февраля.

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха отметила, что с 12 февраля в Украину зайдет существенное потепление, но это не означает, что весна будет ранней. Март еще может "поморозить" украинцев.

"Многие ученые склоняются к тому, что расслабляться не стоит, потому что компенсация за эти теплые дни среди зимы действительно может быть где-то в феврале или марте", - отметила синоптик.

Прогноз погоды для Украины

Ранее синоптик Виталий Постригань отмечал, что погода в Украине в феврале напомнит всем о зиме. В первой декаде февраля украинцы почувствуют, как выглядит настоящая зимняя и морозная сказка. Как написал синоптик, по предварительным расчетам, зимняя и морозная погода продлится до 11 февраля.

Согласно данным метеосайта ventusky.com, погода в Украине в ближайшие дни будет очень холодной. Как сообщают синоптики, сильные морозы ожидаются с 9 по 11 февраля. В южных регионах из-за влияния циклона будут ожидаться сильные дожди с переходом в мощные снегопады.

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