Весна явится неожиданно: синоптик назвал даты резкого потепления в Украине

На всей территории Украины в начале и до конца второй декады февраля температура днем ожидается от +5 до +7 градусов.

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине по второй декаде февраля будет еще морозной, но к концу месяца придет потепление.

Как сообщил народный синоптик Станислав Щедрин, уже скоро теплые воздушные массы из Сахары и Атлантики изменят температурный режим во всех регионах.

По его прогнозу погоды, с 8-10 февраля в Украину поступит стойкое тепло из Сахары и Атлантики, благодаря чему наступит существенное и стабильное потепление.

На всей территории Украины в начале и до конца второй декады февраля температура днем ожидается от +5 до +7 градусов, а ночью столбик термометра будет показывать от -3 до +4 градусов.

Кто такой Станислав Щедрин Стас Щедрин – украинский народный синоптик из Кропивницкого. Дает долгосрочные и краткосрочные прогнозы погоды в Украине. Сотрудничает с рядом ведущих общенациональных изданий.

Что касается осадков, то в период с 10 по 14 февраля их будет крайне мало на территории всех регионов, а вместо этого прогнозируется много солнца. В то же время с 15 до 16 числа следует ожидать сырую погоду.

"Последняя 3 декада февраля должна быть по-весеннему теплой", - резюмировал синоптик.

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Прогноз погоды для Украины

Ранее синоптик Виталий Постригань отмечал, что погода в Украине в феврале напомнит всем о зиме. В первой декаде февраля украинцы почувствуют, как выглядит настоящая зимняя и морозная сказка. Как написал синоптик, по предварительным расчетам, зимняя и морозная погода продлится до 11 февраля.

Согласно данным метеосайта ventusky.com, погода в Украине в ближайшие дни будет очень холодной. Как сообщают синоптики, сильные морозы ожидаются с 9 по 11 февраля. В южных регионах из-за влияния циклона будут ожидаться сильные дожди с переходом в мощные снегопады.

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