Ударит крепкий мороз и заметет снегом: синоптик предупредил об атаке буйной погоды в Украине

Очень низкая температура воздуха в Украине будет 9 февраля в Карпатах и Прикарпатье ночью -22...-17, днем -9...-4.

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине на будущей неделе будет с сильными морозами. В некоторых регионах нашей страны ночью столбик термометра опустится до -22 градусов.

Как сообщил синоптик Игорь Кибальчич, ожидается местами небольшой снег, а в Карпатах - умеренный. На дорогах образуется гололедица, ветер прогнозируется северный со скоростью 7-12 м/с, в акватории Черного и Азовского морей порывы до 15-20 м/с. Ночная температура будет составлять -8...-3, днем -4...+1. Прохладнее будет в Карпатах: ночью -13...-8, днем -9...-4.

7 февраля на западе Украины и в Крыму будет наблюдаться умеренный снег, на дорогах по всей стране будет гололедица с северным и северо-восточным ветром со скоростью 5-10 м/с. Столбик термометра ночью опустится до -10...-5, днем -6...-1. В карпатских горах в ночные часы суток ожидается -17...-12, в дневные от -10 до -5.

В Украине переменная облачность, без осадков будет 8 февраля. Лишь ночью в западных областях и Крыму небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье отдельные порывы до 15-20 м/с Температура ночью составит -11...-6, в Винницкой области, Карпатах и на крайнем севере -16...-12. Днем -7...-2.

Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

9 февраля в четверг будет малооблачная погода без осадков с северо-восточным ветром со скоростью 3-8 м/с. Ночью воздух охладится до -13...-8, а днем "прогреется" до -6...-1. Очень низкая температура воздуха 9 февраля будет в Карпатах и Прикарпатье ночью -22...-17, днем -9...-4.

10 февраля можно ожидать день без осадков, но со слабым ветром переменных направлений. Ночью термометр будет показывать -14...-9, в Карпатах и Прикарпатье -20...-15. Днем температура воздуха будет составлять до -5...0.

Погода на выходные 11-12 февраля

В большинстве областей пройдет снег и мокрый снег, снегопады прогнозируются на западе страны, а на дорогах снова образуется гололедица.

"Ветер преимущественно северо-западный, 5 – 10 м/с. Ночная температура воздуха повысится на 3 – 5, дневная сохранится в пределах -4…+1", - добавил Кибальчич.

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Прогноз погоды для Украины

Ранее синоптик Виталий Постригань отмечал, что погода в Украине в феврале напомнит всем о зиме. В первой декаде февраля украинцы почувствуют, как выглядит настоящая зимняя и морозная сказка. Как написал синоптик, по предварительным расчетам, зимняя и морозная погода продлится до 11 февраля.

Согласно данным метеосайта ventusky.com, погода в Украине в ближайшие дни будет очень холодной. Как сообщают синоптики, сильные морозы ожидаются с 9 по 11 февраля. В южных регионах из-за влияния циклона будут ожидаться сильные дожди с переходом в мощные снегопады.

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