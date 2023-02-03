Зима еще не начиналась: синоптик напугал прогнозом для Украины и назвал дату "дикого" холода

В воскресенье, 5 февраля, тоже время от времени будет идти небольшой снег, на дорогах - гололедица.

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине в феврале напомнит всем о зиме. В первой декаде февраля украинцы почувствуют, как выглядит настоящая зимняя и морозная сказка.

Синоптик Виталий Постригань прогнозирует, что 4 февраля, кое-где пройдет небольшой снег, а на дорогах сохранится гололедица. Ночью температура воздуха опускается до -3 -8 градусов, а днем поднимется до -4 +1 градуса.

В воскресенье, 5 февраля, тоже время от времени будет идти небольшой снег, на дорогах - гололедица. Ночная температура воздуха будет составлять от -3 до -8 градусов мороза, а днем от -1 до -6 градусов.

Кто такой Виталий Постригань Известный украинский синоптик. Начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра. Составляет прогнозы погоды в Украине на краткосрочную и долгосрочную перспективу.

Уже 6 февраля, в понедельник, будет определять антициклон Cäcilie. С начала новой недели температура ночью будет достигать -10 градусов мороза, а днем до -7 градусов.

Как написал синоптик, по предварительным расчетам, зимняя и морозная погода продлится до 11 февраля.

Читайте такжеБудут трусить всю страну: астролог назвала самые роковые дни для Украины в феврале

Зима в Украине - прогноз

Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

Читайте такжеПочему 4 февраля нельзя рисковать деньгами: приметы и что нельзя делать

Когда ждать победы? Читайте в Телеграм и Viber!

Читайте также: