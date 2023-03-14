Украину ждет новая атака потепления: синоптики назвали самый теплый день

В Украину на днях придет атмосферный фронт. В некоторых регионах пойдет дождь и даже временами с мокрым снегом.

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине в ближайшее время установится теплая, но ветреная. Уже в среду температура воздуха снова поползет вниз, сначала похолодает во Львовской области.

Синоптик Наталья Диденко отмечает, что середина марта отличается капризной погодой со скачками температуры, однако это - проявления весны.

"15 марта в западных областях Украины ожидается похолодание до дневных +4 +8 градусов после сегодняшних +12 +18 градусов! Придет атмосферный фронт, пойдет дождь и даже временами с мокрым снегом", - пишет Диденко.

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На остальной территории Украины 15 марта еще сохранится теплая погода без осадков. Температура воздуха в течение дня составит +9 +13 градусов. В Киеве без осадков, ветрено, до +12 градусов.

"В дальнейшем похолодание с запада сдвинется восточнее, однако с конца недели и начала следующей снова потеплеет. В субботу-воскресенье – сухая, в большинстве областей солнечная погода", - прогнозирует синоптик.

Она добавила, что 15 марта будут магнитные бури.

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Прогноз погоды

Согласно предварительным прогнозам, март в Украине будет с потеплением, особенно в южной части, центральных и восточных областях.

Синоптики предполагают, что в марте холодные "сюрпризы" могут продолжаться и после окончания зимы.

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